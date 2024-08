Zingende zanglijster geeft uitgebreid concert

Er zijn tal van ezelsbruggetjes om de zang van deze lijster te herkennen. Ronde de vorige eeuwwisseling bedacht de bekende biologiedocent en natuurliefhebber Jac. P. Thijsse al een gemakkelijk ezelsbruggetje. De vogel zou al zingend zijn kinderen binnenroepen: "Pietje, Pietje, Pietje, … Frederik, Frederik, Frederik, … kom je nu, kom je nu, kom je nu." Ook in andere talen zijn er ezelsbruggetjes. Zo is een bekende Engelstalige: "Kiss her, kiss her kiss her, do it do it do it, be quick, be quick, be quick."