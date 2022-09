Zandhagedis loopt blauwtje | Winnaar Zelf Geschoten

Van alle reptielen komt de zandhagedis het laatst uit zijn winterslaap: in april. Het mannetje verschijnt wat eerder dan het vrouwtje, want zijn sperma moet rijpen. In de paartijd vechten mannetjes met elkaar om zoveel mogelijk vrouwtjes te kunnen bevruchten. Ze vallen in het voorjaar en de zomer extra op omdat ze felgroen kleuren.