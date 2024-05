Zandhagedis: het mysterie van het Roggebotzand (extra)

Midden in het bos van het Roggebotzand kun je een bijzonder groen diertje tegenkomen. De zandhagedis houdt zich hier schuil tussen gras en struiken. Op de oude zandbank uit de Zuiderzee voelt het dier zich helemaal thuis. Toch zou hij helemaal niet in Flevoland moeten voorkomen. Hoe is de zandhagedis hier gekomen?

Want zo mobiel zijn de kleine dieren ook weer niet. Zelf een van de randmeren oversteken via brug of water, dat kunnen de dieren niet. Desalniettemin zit hier best een grote populatie – al decennialang.

Eerste zandhagedis van Flevoland

Jeroen Reinhold ontdekte de reptielen zo’n twintig jaar geleden per toeval. Hij liep door het Roggebotbos over een open plek. Door het zand en de duindoornstruiken, leek het net een duinlandschap. Op de grond zag hij toen iets opmerkelijks. Midden in het bos op de zandbodem zat een zandhagedis!

Benieuwd naar bijzondere bewoner die zelfs op de rode lijst staat deed Jeroen een oproep. Wie weet er meer over deze eerste zandhagedis van Flevoland? Iemand reageerde dat de populatie er zeker al sinds 1999 zat.

Al sinds 1960?

Nu gaat Jeroen nog altijd af en toe even kijken of de zandhagedissen nog in het Roggebotbos nog zitten en of ze jongen hebben. De populatie houdt tot nu toe stand. De vraag hoe het dier hier gekomen is, is nooit beantwoord.

Het zou kunnen zijn dat iemand de dieren een handje heeft ‘geholpen’ en ze hier heeft uitgezet. Of misschien zaten de zandhagedissen verstopt in de duindoornstruiken die hier zijn aangeplant bij de aanleg van dit bos. Dat was al rond 1960! Zo blijven de zandhagedissen het mysterie van het Roggebotzand.