Zandbijen op de voormalige zandplaten

Er zijn zo’n 75 verschillende zandbijensoorten in Nederland. Ze hebben gemeen dat ze hun nestje in de bodem graven. Langs het Veerse Meer bij De Piet is de bodem van zand, want hier liep ooit een zeearm vanuit de Noordzee. Toen het Veerse Meer werd afgesloten, raakten veel zandplaten langzaam begroeid. Toch hebben zandbijen juist open stukken nodig.

Wie aan bijen denkt, krijgt al snel het beeld in z’n hoofd van een bijenkast vol honingbijen. Maar de honingbij is slechts een van de 360 soorten die in Nederland rondvliegt. Alle andere bijen zijn wilde bijen. En daarvan zijn de zandbijen de meest talrijke groep.

Ecoloog Lucien Calle zet zich vanuit Landschapsbeheer Zeeland in voor de bij. De afgelopen jaren is bij de Piet het terrein weer ‘open’ gemaakt. Er zijn bomen gerooid en de grond is geplagd. Ook wordt de vegetatie gemaaid, waardoor er open zanderige plekken ontstaan. Zo is er weer plek voor de zandbijen om nestjes te graven.

Afhankelijk van de soort graven zandbijen nesten van 5 tot 60 cm diep. Ze maken tunnels met nestcellenwaarin klompjes stuifmeel worden gestopt waarop het vrouwtje eitjes legt.

Grijze zandbij

Linde Slikboer van EIS is het kenniscentrum voor insecten weet alles over bijen. En hier blijken verschillende soorten rond te vliegen. Zoals de veelvoorkomende grijze zandbij. Deze solitaire bij is al vroeg in het voorjaar actief en haalt zijn voedsel bij bloeiende wilgen. Of de bloedbij, een solitaire bij met een donkerrode achterkant. Dit is geen zandbij maar een koekoeksbij. Want net als de vogel de koekoek legt de bloedbij haar eitjes in het nestje van een andere soort. In dit geval van de grote zijdebij, die ook nestelt in het zand.

