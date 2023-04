Zachte winter en late nachtvorst lastig voor bijen

De bijentelling wordt voor de zesde keer georganiseerd door onder andere EIS Kenniscentrum Insecten en natuurmuseum Naturalis in Leiden. Vorig jaar telden vrijwilligers in totaal ruim 74.000 bijen. De honingbij eindigde net als het jaar daarvoor op de eerste plaats. Toch is de trend dat er steeds meer wilde bijen en zweefvliegen worden geteld en minder honingbijen. Van de 360 soorten bijen die in Nederland voorkomen is de helft bedreigd, aldus de experts.