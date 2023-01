Zachte winter brengt bijen, wespen en vlinders in de problemen

Het is warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Zo was oudejaarsdag de warmste ooit gemeten en is het ook deze week warmer dan gebruikelijk in januari, met temperaturen boven de 10 graden.

Door het zachte winterweer zien we in de lente en zomer mogelijk minder insecten. Bijen, vlinders en wespen komen nu al uit hun winterslaap. Dat kan ze fataal worden, zeggen verschillende experts tegen NU.nl .

Door die warmte kunnen sommige insecten nu al uit hun zogenoemde diapauze ontwaken, zegt insectenexpert Aglaia Bouma van Naturalis. Een diapauze is een soort winterslaap waar insecten normaal pas in het voorjaar uit ontwaken. De warme temperaturen kunnen hun ritme ontregelen, waardoor ze denken dat het nu al voorjaar is. Zo zijn de citroenvlinder, dagpauwoog en kleine vos al gesignaleerd deze winter, meldt de Vlinderstichting.

Citroenvlinder © citroenvlinder

Reserves opbranden

Maar waarom komen de vlinders daardoor in de problemen? Een temperatuur van minstens 10 graden is genoeg om de vlinders uit hun winterslaap te halen, maar vliegen kunnen ze dan nog niet. Ze hebben namelijk de zon nodig om hun lichaamstemperatuur op te warmen tot zeker 20 graden. Dan kunnen de vlinders pas echt actief worden en vliegen. Dat betekent dat veel vlinders nu ergens weggekropen zitten. Maar ook daarmee verbruiken ze energie, want de winterslaap in- en uitgaan vergt grote inspanningen.

Kleine vos © Leen Kuiper

Dit energieverbruik kan de vlinders na de winter in de problemen brengen. Want hoe minder reserves ze over hebben, hoe kleiner de kans dat ze zich in het voorjaar succesvol kunnen voortplanten.