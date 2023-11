XR gaat A10 op 30 december blokkeren om fossiele financiering ING

Extinction Rebellion deed de aankondiging van de blokkade bij het huidige hoofdkantoor van ING in Amsterdam, aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost. XR wil op 30 december gaan demonstreren ter hoogte van het voormalige ING House aan de Amstelveenseweg. De bank zat tot en met 2014 in dit gebouw, dat ook wel bekend staat als de schoen of de klapschaats. ING is nog wel eigenaar van dit gebouw, dat een herkenningspunt is vanaf de A10.