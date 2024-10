WWF: Wereldwijde dierenpopulaties in halve eeuw met 73% gekrompen

Het Living Planet Report wordt elke twee jaar gepubliceerd. "De succesverhalen over de terugkeer van sneeuwluipaarden, het herstel van berggorillapopulaties en het herstel van natuurgebieden door rivieren meer ruimte te geven, bieden hoop. Ze tonen aan dat de natuur buitengewoon veerkrachtig is - als we haar de kans geven om te herstellen. Maar het moet niet bij regionale successen blijven", aldus De Jong.

"De situatie in de Amazone is urgent en ook zeer actueel. Dit jaar is het aantal natuurbranden al vroeg in het seizoen ongekend hoog. Als de vernietiging van het Amazonegebied in dit tempo doorgaat, kan het kantelpunt waarop het bos niet langer in staat is zijn essentiële functies te vervullen, sneller worden bereikt dan aanvankelijk gedacht", benadrukt Ravic Nijbroek van het WWF, medeauteur van het rapport.