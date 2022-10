WWF: Populatiegrootte wilde dieren wereldwijd neemt nog steeds af

Volgens het Living Planet Report (LPR) 2022 van het Wereld Natuur Fonds (WWF) zijn de populaties van in het wild levende dieren - zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen - sinds 1970 gemiddeld met 69% gedaald. Het rapport dat tot stand komt met medewerking van bijna 100 internationale wetenschappers en onderzoekers toont de 'dubbele noodsituatie' van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hierin schuilt volgens de natuurorganisatie ook de oplossing. Meer natuur is beter voor het klimaat. En een stabiel klimaat is beter voor de natuur. Met het rapport toont WWF de toestand van de natuur en alarmeert overheden, bedrijven en het publiek om nu ingrijpende maatregelen te nemen om de afname van biodiversiteit nog te kunnen keren.

De daling van 69% is gebaseerd op onderzoek onder 32.000 populaties van 5.230 in het wild levende diersoorten, zoals zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen, meer dan de voorgaande edities. Er zijn 838 nieuwe soorten en meer dan 11.000 nieuwe populaties toegevoegd aan de laatste Living Planet Index, die in 2020 werd uitgebracht. Kirsten Schuijt, CEO WWF-NL: "Het is zorgwekkend dat we er met z'n allen nog steeds niet in geslaagd zijn deze neerwaartse trend om te buigen en dat het weer slechter gaat met de natuur. Natuur is van levensbelang. We moeten actie ondernemen en van wereldwijd natuurverlies naar wereldwijde natuurwinst. Zo snel mogelijk."