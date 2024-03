WWF onzeker over gevolgen olievervuiling Bonaire

Het Wereld Natuur Fonds heeft met Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) hun kennis uit literatuuronderzoeken gedeeld over olielekken. De stichting was vorige week betrokken bij het opruimen van aangespoelde olie. Het WWF is tevreden met de actie, door de snelheid is de schade beperkt gebleven.