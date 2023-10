WWF: ontbossing neemt toe, ondanks alle goede voornemens

Zeker 6,6 miljoen hectare bos is wereldwijd verloren gegaan in 2022, signaleert het Wereld Natuur Fonds (WWF) dinsdag in meerdere rapporten. Dat is een toename van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is de belofte van wereldleiders om in 2030 ontbossing gestopt te hebben nog ver uit zicht.