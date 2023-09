WUR zoekt hulp van burgers om schimmel in kaart te brengen

Wageningen University & Research (WUR) roept de hulp van het publiek in om te onderzoeken hoe de schimmel Aspergillus fumigatus zich in het land verspreidt. Deze soms gevaarlijke schimmel kan sommige patiënten die al verzwakt zijn, of een chronische ziekte hebben, nog veel zieker maken. Een infectie kan zelfs dodelijk aflopen. Medicijnen werken er steeds minder goed tegen, doordat de schimmel daar in toenemende mate resistent tegen is.