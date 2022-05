‘Wormmaan’ van bioloog Mariken Heitman wint Libris Literatuur Prijs

"Vanuit het perspectief van onze voorouders ontvouwt zich een haast mythisch scheppingsverhaal", zo valt in het juryrapport te lezen. "Anderzijds staat de roman met beide voeten in de aarde van onze huidige tijd. Heitman onderzoekt wat onmiskenbaar een van de grote thema’s van nu is: de eigen identiteit in het algemeen en de genderidentiteit in het bijzonder." Het is "buitengewoon actueel en tegelijk tijdloos" en "filosofisch zonder nodeloos zwaarwichtig" te zijn.

Wormmaan is volgens het college ook "een verbluffend rijke ideeënroman die lijkt te draaien rond de gedachte dat de mensheid blind is voor de eigen vormingskracht. We geloven dat er een natuurlijke orde is en laten ons daardoor leiden, maar we vergeten dat we die orde zelf hebben aangebracht." En van de beknopte landbouwgeschiedenis die ze in haar boek heeft verwerkt "ga je als lezer daadwerkelijk met andere ogen naar de wereld kijken - gedachteloos een paprika in je boodschappenmandje gooien is er na het lezen van Wormmaan niet meer bij."