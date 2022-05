World Animal Protection: Vleesindustrie bedreiging voor volksgezondheid

Uit het onderzoek blijkt dat de manier waarop ons vlees wordt geproduceerd in direct verband staat met wereldwijde gezondheidsproblemen. Dat betreft bijvoorbeeld ondervoeding en obesitas, antibioticaresistentie en ziekten als vogelgriep, waar we in Nederland op het moment veel last van ondervinden.

Dat de vleesindustrie ziekteverwekkers de wereld in brengt, komt door de manier waarop dieren gehouden worden, aldus World Animal Protection. “Over de hele wereld leven miljarden dieren met te veel tegelijk in kooien of dichte stallen, met verminkingen, stress en ziektes als orde van de dag.” Dat dierenleed is al erg genoeg, maar daarbovenop creëert het de ideale omgeving voor ziekteverwekkers als vogelgriep om zich te verspreiden, met het risico om ook op de mens over te springen.

Ook ‘superbugs’ zijn een gevaarlijk gevolg van de intensieve vee-industrie. Er sterven jaarlijks 1,2 miljoen mensen door die bugs, oftewel bacteriën die door veelvuldig gebruik van antibiotica resistent zijn geworden. Volgens World Animal Protection gaat dat aantal de komende jaren alleen maar groeien. Driekwart van alle antibiotica ter wereld wordt ingezet in de vee-industrie.

Actieplan

Verdonk vindt het zorgelijk dat een internationaal actieplan uitblijft. “De industriële veehouderij is een gevaar voor de menselijke gezondheid. Nu zien we dat in Nederland aan de vogelgriep, maar de gevolgen zijn groot voor de hele wereld, zowel nu als in de toekomst. Vlees, vis en zuivel lijken misschien goedkoop, maar kosten ons wereldwijd veel geld door schadelijke gezondheidseffecten.”

Maar structurele veranderingen blijven volgens Verdonk uit: “Overheden investeren in goedkoop vlees en daarmee in grootschalig en structureel dierenleed. Dat is echt niet langer houdbaar. Ons voedselsysteem moet dringend een slag maken naar diervriendelijk en duurzamer, want de huidige situatie is schadelijk voor mens, dier en planeet.”

World Animal Protection pleit voor een halvering van de huidige dierlijke consumptie per 2040. De organisatie spoort wereldwijd overheden, bedrijven en financiële instellingen aan om daaraan bij te dragen.