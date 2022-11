World Animal Protection eist handhaving op verhuizing dolfijnen naar China

World Animal Protection pleit al jaren voor een fokverbod voor dolfijnen in gevangenschap. Ook wil de organisatie in gesprek gaan over diervriendelijke opvang voor de huidige generatie showdolfijnen, die na een leven in entertainment niet zomaar terug kunnen naar het wild. Kuijpers: ‘Het houden van dolfijnen in gevangenschap voor ons vermaak is in essentie een failliete tak van entertainment. We zien dat steeds meer dolfinaria hun deuren sluiten en opvang voor de dieren zoeken. Gelukkig is er perspectief om ex-showdolfijnen in de toekomst over te plaatsen naar Europese semi-natuurlijke opvangplekken waar hun welzijn centraal staat. Zo wordt hier in Griekenland hard aan gewerkt door onze partner, de Aegean Marine Life Sanctuary (AMLS).’