Marialinde uit Oisterwijk dingt mee naar 'Europese boom van het jaar'

De Brabantse Marialinde in Oisterwijk werd als Oude Linde voor het eerst vermeld in officiële documenten in 1388. De boom is volgens deskundigen zeker 650 jaar oud, maar nog altijd in prima conditie. Ze is al eeuwenlang een plek van ontmoeting. Onder de linde werd vergaderd, recht gesproken, markt gehouden, gefeest en gedanst. In de 19e eeuw was de Marialinde bijna dood, maar gelukkig groeide uit het vermolmde hart een nieuwe loot.