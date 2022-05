Wordt 2022 een topjaar voor de distelvlinder?

Er kunne veel gevaren opdoemen tijdens de duizenden kilometers lange reis. “Regenfronten en lagedrukgebieden, sterke tegenwind en andere factoren kunnen de trek flink remmen, of zelfs echt tegenhouden”, aldus de Vlinderstichting. Dat is waarom het aantal distelvlinders dat jaarlijks wordt waargenomen zo enorm fluctueert. De meest recente topjaren waren 2019 en 2009. Of 2022 weer een topjaar wordt, is nu nog niet te zeggen, maar er zijn in ieder geval meer vlinders binnengekomen dan in de ‘magere jaren’ hiervoor.