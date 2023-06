Worden vogelaars ook natuurbeschermers?

In de coronatijd gingen opvallend veel Nederlanders de natuur in. Ook raakten steeds meer mensen ‘in de ban’ van het vogelen. Veel vogelwerkgroepen zagen hun ledenaantallen stijgen. Wat betekent deze nieuwe interesse in de natuur voor de manier waarop we met die natuur omgaan? Riyan van den Born is directeur van het Centrum voor mens-natuur-relaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek naar de vraag in hoeverre het kijken naar vogels en het delen van data (burgerwetenschap) leidt tot een betere zorg voor de natuur.