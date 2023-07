Worden er dit jaar meer vlinders geteld?

De jaarlijkse Tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting, begint vrijdag 7 juli. Tot en met zondag hebben mensen de tijd om alle vlinders te noteren die ze in een kwartier zien in hun tuin. Het is volgens de Vlinderstichting belangrijk om gegevens over vlinders bij te houden, zodat ze beter beschermd kunnen worden.