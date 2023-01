Wonen op een Frans uilenveld

Deze steenuil is nauwelijks groter dan een merel, maar ziet er door het opzetten van zijn veren vaak toch wat imposanter uit. Het verenkleed is bruin met druppelvormige witte vlekken. Verder herken je de steenuil aan zijn felgele ogen en witte 'wenkbrauwen'. De steenuil is bij huize van der Veen favoriet. "Hij is zo expressief, er gebeurt altijd wel wat. Van de zomer zag ik een jong op het dak van de schuur zitten. Toen kwam moeder alarmerend aanvliegen, er was een wouw in de buurt. Het jong keek met grote angst in zijn ogen naar de lucht. Zoiets had ik nog nooit gezien."