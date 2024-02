Wolvenbeleid Gelderland versoepeld: afschieten makkelijker

Het nieuwe wolvenbeleid van de provincie Gelderland moet per april of mei ingaan, zei verantwoordelijk gedeputeerde Harold Zoet (BBB) woensdag tijdens een debat in het provinciehuis. Wolven in Gelderland die meerdere malen goed beschermd vee aanvallen, moeten volgens het plan onder voorwaarden kunnen worden afgeschoten. Ook mogen vanaf deze lente wolven in de hele provincie worden verjaagd met een paintballgeweer.