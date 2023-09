Wolven, wespendieven en alle overige onderwerpen

Vogelfotograaf Ruwan Aluvihare is gefascineerd door een stel wespendieven in de Flevopolder. Hij besluit een specifiek wespendieven stel drie jaar lang te volgen en vast te leggen op de camera.. Op een dag vliegen de twee op en komt hij letterlijk oog in oog te staan met de schuchtere roofvogel. De foto’s van deze ontmoeting, en met name het bijzondere vrouwtje met de zwart-witte kraag zie je hieronder.