Wolven, raven en gieren vergiftigd aangetroffen in Italië

Zeker negen wolven zijn in een week tijd dood gevonden in een bekend nationaal park in Italië. Het park vermoedt dat de dieren zijn vergiftigd door boeren. Ook drie gieren en twee raven werden dood aangetroffen.

Het politieonderzoek loopt nog, maar in een verklaring zegt het nationale park Abruzzo, Lazio en Molise dat het erop lijkt dat er vergiftigd lokaas voor de dieren was achtergelaten. "De ontdekking in de afgelopen dagen van aas, ondergedompeld in chemicaliën, laat weinig twijfel bestaan", staat in de verklaring. Het park suggereert dat een kleine groep boeren achter de vergiftiging zou zitten en dringt aan op een zware straf.