Wolven op het ruiterpad | Nominatie Jan Wolkers Prijs

In 1994 brak Goldschmidt in één klap door in de wereld van de groene schrijvers met Darwins Hofvijver, zijn beschrijving van een ecologisch drama in het Victoriameer, nadat daar nijlbaarzen waren uitgezet. De eetbare baarzen zouden de lokale economie een duwtje in de rug moeten geven, maar in plaats daarvan werden ze vooral de doodsteek voor honderden verschillende soorten cichliden, vissensoorten die vaak alleen daar in het Victoriameer voorkwamen. "In feite is de covid-19-pandemie niet heel veel anders dan dat drama in het Victoriameer", vindt Goldschmidt. "We roepen de problemen over ons af doordat we met heel veel mensen op een kluitje leven en met allerlei organismen over de wereld slepen; of het nou nijlbaarzen, Amerikaanse rivierkreeften of virussen zijn."