Wolven lopen over het ijs

Hoor je dat geluid? Dat zijn wolven, die over het ijs lopen! Deze beelden zijn opgenomen met een wildcamera. Boswachter Pauline Arends (Staatsbosbeheer) stuurde de beelden van de roedel wolven uit Drenthe op. "Zo klinkt het als een wolf met krachtige tred door het water loopt of over het ijs, heel voorzichtig," schrijft boswachter Pauline.