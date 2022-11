‘Wolf Veluwe meteen aanpakken of verwijderen’

Daartoe roepen Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging op. Beide organisaties zijn groot voorstander van de terugkeer van de wolf in Nederland, maar vinden dat er "een acute, zeer gevaarlijke situatie" is ontstaan nu een wolf op De Hoge Veluwe mensen benadert. Ze hebben daar "ernstige zorgen" over.

De wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe die te tam is geworden moet meteen worden aangepakt. De provincie Gelderland moet verjagen van het dier niet langer uitstellen. Als dat na korte tijd geen succes blijkt te hebben, moet de wolf uit het park worden verwijderd. Dat kan betekenen dat het dier wordt doodgeschoten.

Handhavers van de provincie Gelderland mogen vanaf vrijdagmiddag een paintballgeweer gebruiken om een te tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe af te schrikken. De politie moest daar toestemming voor geven, omdat een paintballgeweer een wapen is. Wanneer de handhavers gaan schieten op de wolf hangt af van het moment dat het dier zich dicht in de buurt van mensen vertoont, aldus een woordvoerder van de provincie.

Zenderen van de wolf

Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging vinden ook dat de wolf verdoofd moet worden en een halsband met een zender met gps moet krijgen. Alleen dan is te volgen waar het dier blijft en wordt ook duidelijk of het om een of meer wolven gaat die dicht bij mensen komen. De Hoge Veluwe moet de hekken rond het park openen, zodat de wolf na verjaging eventueel uit het park kan vluchten. Er leven overigens meer wolven in het nationale park. Op de omringende Veluwe zitten ongeveer vijftien wolven.

Volgens de natuurorganisaties is het wettelijk mogelijk om een probleemwolf te doden in zo'n uitzonderlijke situatie. Gewoonlijk mag een wolf niet verstoord, verjaagd of beschoten worden omdat het dier op Europees niveau aan alle kanten beschermd is. Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging vinden dat de provincie "in het vervolg eerder op moet treden als een wolf tam lijkt te worden".

Dierentuin geen optie

De wolf kan niet verplaatst worden naar een dierentuin. Wolvenroedels hebben een heel ingewikkelde familiestructuur en laten niet zomaar een heel andere wolf toe. Dat zou helemaal verkeerd kunnen aflopen, zegt Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. In die dierentuin wonen wolven samen met beren in een bosgebied van 2 hectare. Voor veel groepen dieren geldt dat een alleenstaande vreemdeling niet welkom is, aldus De Lange. Een wolvengroep zit helemaal zeer complex in elkaar. Als de Veluwse wolf in het wolvenbos van Ouwehands zou worden losgelaten zou een grote chaos ontstaan.

Afsluiten voor publiek

De Faunabescherming wil ook dat de beheerder van het park stopt met het neerleggen van dierlijke resten als voedsel en dat die moeten worden opgeruimd. Ook eist de organisatie dat het gedeelte van de Hoge Veluwe waar de bewuste wolf leeft wordt afgesloten voor het publiek, net zoals gebeurt tijdens de bronsttijd van het edelhert, om contact met publiek te vermijden. Het toezicht en de handhaving zou verscherpt moeten worden zodat ongewenst contact tussen de wolf en mensen in de verboden zone voorkomen wordt. De organisatie meldt naar de bestuursrechter te stappen als de provincie het verzoek om handhaving niet honoreert.

Bron: ANP