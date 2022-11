Wolf in Drenthe houdt de gemoederen bezig

Wolven in Nederland, onderdeel van de Zoogdiervereniging, wil niet reageren op de stunt. Natuurmonumenten noemt de actie "merkwaardig". "We moeten allemaal samenwerken in het landelijk gebied en een goede verstandhouding is dan wel belangrijk. Het probleem in Drenthe is dat bestuurders niet willen leren van de omgang met de wolf in andere provincies en in andere landen. In Drenthe is heel weinig aandacht voor het nemen van wolfwerende maatregelen en dus grijpt de wolf schapen. Hij zoekt echt een andere prooi als hij daar niet meer bij kan komen. Het zou ook helpen als Drenthe de jacht op reeën zou verbieden, want dat is bij uitstek een wilde wolvenprooi."