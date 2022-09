Natuurfilm 'WOLF' in de bios

In ons land lopen op dit moment enkele tientallen exemplaren rond. Na afwezigheid van ruim 150 jaar is de wolf terug in ons land. Komende week gaat de langverwachte film over het grote roofdier in première. Regisseur Cees van Kempen volgt in ‘WOLF’ de terugkeer van het dier vanuit Oost-Duitsland naar Nederland.