WMO verwacht nog maanden weersextremen door El Niño

De term El Niño verwijst naar "het kerstkindje". Zuid-Amerikaanse vissers bedachten de naam voor het fenomeen in de zeventiende eeuw. In jaren waarin het zich voordoet, is het rond Kerstmis vaak op zijn hevigst.

De kern van het fenomeen is een sterke opwarming van het wateroppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan, grofweg langs de evenaar. Het is een natuurlijk verschijnsel dat zichzelf versterkt doordat tegelijkertijd passaatwinden in kracht afnemen. De meteorologen voegen eraan toe dat dit gebeurt "in de context van een klimaat dat door menselijke activiteiten verandert". Met andere woorden: de gevolgen van El Niño komen tijdelijk bovenop de klimaatverandering die door de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt.