WMO: Afrika onevenredig zwaar getroffen door klimaatcrisis

Door klimaatextremen hebben landen in Afrika te maken met "onevenredig zware lasten", signaleert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) maandag in een nieuw rapport. Daarin komt naar voren dat Afrikaanse landen momenteel tot 9 procent van hun budgetten inzetten om te reageren op de gevolgen van klimaatrampen. Ondertussen verliezen ze 2 tot 5 procent van hun bruto binnenlands product door klimaatverandering.

In het rapport richt de VN-organisatie zich specifiek op het Afrikaanse continent. Dat kan een belangrijk onderwerp worden tijdens de aankomende klimaattop (COP29) in Azerbeidzjan. Het is de bedoeling dat landen het dan eens worden over geld waarmee arme landen klimaatrampen het hoofd kunnen bieden en zich kunnen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Deze zogenoemde klimaatfinanciering vinden ontwikkelingsorganisaties al jaren onder de maat.