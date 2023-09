Witte spreeuw, gamma-uiltjes en bronst van het ree | Zelf Geschoten

Bronst van de reeën, jonge merels worden gevoerd en héél veel oeverzwaluwen bij elkaar. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over West-Kempen. En het winnende filmpje is de witte spreeuw van Erik Kruise! Deze spreeuw is wit door een pigmentafwijking. Daardoor loopt hij ook meer gevaar, want hij valt meer op voor prooien.

De gamma-uil is een nachtvlinder die niet alleen ‘s nachts maar ook overdag actief is. Nu kun je ‘m nog veel zien, straks trekt ie naar het zuiden. Gefilmd door Shirley Douwstra.

Het is een doorn in het oog van menig natuurbeheerder of waterschap: de watercrassula. Deze invasieve waterplant, oorspronkelijk afkomstig uit Australië, is hier ooit ingevoerd als vijverplant. De exoot is destijds gedumpt in de natuur en heeft zich de laatste decennia als een razende over Nederland verspreidt. De soort verdringt in het water de inheemse soorten en wordt daarom door natuurbeheerders elk jaar op grote schaal verwijderd. Maar nu is er kans op hulp uit onverwachte hoek! Bij toeval is ontdekt dat de rups van de inheemse gamma-uil, een dagactieve nachtvlinder, heel erg graag watercrassula lust. Dat was aanleiding voor Janneke van der Loop van Stichting Bargerveen om de kas in te duiken en in een laboratiumopstelling te gaan onderzoeken of de vraatzucht van de gamma-uilrups ook zoden aan de dijk zet bij de bestrijding van watercrassula. Beluister de reportage.

Heel veel oeverzwaluwen

Ook de oeverzwaluwen trekken naar het zuiden. Zou deze groep met z'n allen de lange tocht gaan ondernemen? Video gemaakt door Willem van Beest.

© Oeverzwaluwen, foto: jeroenfotografie

Bronst van het ree

Reeën zijn er veel eerder bij dan edelherten. De vrouwen zijn maar een paar dagen bronstig, dus moet snel uitgemaakt worden wie de baas is! Gefilmd door Yset Foppen.

In de ochtend ziet filmer Els Verheijen wat reeën in een akker bij Burgh Haamstede. Een ree zoekt vervolgens de veiligheid op in een speciaal aangelegde stuk begroeiing tussen de akkers. Deze zones zijn aangelegd voor het PARTRIDGE project. Om daar te komen springt het dier soepel over de hordes van de rogge.

Jonge merels worden gevoerd

Oei, dat is toch een te grote hap voor de jonge merels. Moeder moet die toch maar eerst even in stukjes happen… video gemaakt door John Hollenberg.