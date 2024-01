Witte hermelijnen op groene velden

2024 is uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn. Want er is bijzonder weinig bekend over deze kleine marter. Al lijkt het erop dat de hermelijn in Nederland en zelfs in heel Europa achteruitgaat. Wat is er aan de hand? In Vroege Vogels spraken we met Jeffrey Peereboom en Emily Mensink van de werkgroep kleine marterachtigen van de Zoogdiervereniging. Luister het gesprek op onderstaande webpagina terug.