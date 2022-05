Wisenten uit Zuid-Kennemerland verhuizen naar Spanje

Vijf wisenten, Europese bizons, uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij Haarlem zijn verhuisd naar Spanje. Volgens drinkwaterbedrijf PWN, beheerder van het gebied, werd de kudde in de duinen van natuurgebied Kraansvlak te groot. Daarom zijn twee geslachtsrijpe stieren en drie jonge koeien naar een kudde van 22 dieren in La Serreta in Midden-Spanje overgebracht.

Op het Kraansvlak lopen nu nog negen wisenten rond, onder wie één stier. Deze stier kan nog jaren voor nakomelingen zorgen, aldus PWN. De twee stieren die naar Spanje zijn verhuisd, zijn geboren op het Kraansvlak. Nu zij oud genoeg waren om zich voort te planten, werd het risico op inteelt in de kleine groep wisenten te groot. In de grotere kudde in La Serreta is de genetische variatie juist heel welkom.