Winterpaddenstoelen, winterbomen, 100 jaar BD-landbouw en overige onderwerpen

Bomen herken je het makkelijkst aan de bladeren die eraan zitten. Maar hoe kun je in de winter zien met welke boom of struik je te doen hebt? Bioloog Dirk Slagter heeft daar een gids over gemaakt: ‘Ontdek Winterkenmerken’. Want bomen zijn volgens hem in de winter ook mooi! En ontdekken met welke boom je van doen hebt is volgens hem de ‘nieuwe wintersport’.

Bioloog Dirk Slagter © Henny Radstaak

Winterpaddenstoelen

Het valt niet te ontkennen dat de wintermaanden qua natuur vaak niet het meest spannend zijn. In deze uitzendingen vertelde Dirk Slagter al dat er best veel te zien is aan bomen in de winter. Dus wie maar binnenblijft om voor de kachel een boek te lezen of series te ‘bingewatchen’ loopt een heleboel moois mis. Herman Sieben van de Nederlandse Mycologische Vereniging laat verslaggever Gert Elbertsen zien dat er ook in winter paddenstoelen zijn om de deur voor uit te gaan.

Klimaatzaak tegen ING

In navolging van Shell moet nu ook ING voor de rechter verschijnen in een door Milieudefensie aangespannen klimaatzaak. Milieudefensie eist dat ING zijn uitstoot in 2030 heeft gehalveerd. Dan gaat het om de uitstoot van de vervuilende bedrijven waar de bank zaken mee doet, zoals de olie- en gassector. Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab, een financiële denktank van de Universiteit van Utrecht geeft een reactie.

© Marten van Dijl / Milieudefensie

100 jaar biologisch-dynamische landbouw

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat de biologisch-dynamische landbouw is ontstaan, uit een bezorgdheid over het gebruik van kunstmest, dat toen net was uitgevonden. De ideeën voor bd-landbouw werden door Rudolf Steiner vastgelegd in een boek, dat in 1924 werd gepubliceerd: ‘de Landbouwcursus’. “In 100 jaar tijd zijn die ideeën langzaam de wereld overgegaan en nu zijn er in meer dan 60 landen al meer dan 7000 bd-landbouwbedrijven”, vertelt Tineke van den Berg van de biologisch-dynamische Stadsboerderij Almere. Maar is bd-landbouw de oplossing voor de huidige crisis in de landbouw?