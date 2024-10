Windmolens, de cetti's zanger en alle overige onderwerpen

Toen Vroege Vogels Radio aan het Naardermeer begon met uitzenden, in 2013, was hij nog echt een zeldzaamheid: de Cetti’s zanger. Maar we horen z’n explosieve zang tegenwoordig best vaak. Ook in de rest van het land breidt de vogel zich flink uit. We dachten, we moeten het eens over die Cetti’s zanger hebben! Onderzoeker Roos Reinartz van SOVON weet waarom die het zo goed doet.