De cetti's zanger zingt als een explosieve Italiaan | Vogelzangcursus #6

Deze week leren we in de vogelzangcursus het geluid van de Cetti's zanger herkennen. Een bruine vogel met opgewipte staart die zich vaak goed verscholen houdt in de bosjes, maar waarvan je het explosieve geluid niet kan missen. Henk Meeuwsen en Dick de Vos, vogelzangexperts, nemen ons mee op cursus.

De Cetti's zanger is de laatste jaren aan een opmars bezig. Was het eerst nog een hele bijzondere vogel die je vooral in de Biesbosch hoorde, nu vind je hem in de meeste waterrijke gebieden wel. Je zou hem kunnen zien als een 'klimaatschuiver' die vanuit zuid Europa zijn leefgebied steeds verder naar het noorden uitbreidt. Zijn naam dankt hij dan ook aan de Italiaanse priester die de vogel voor het eerst omschreef: Francesco Cetti.