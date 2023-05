Windenergie op land opnieuw gegroeid, wel minder projecten op komst

De hoeveelheid windenergie op land is gehaald. Afgelopen jaar is de hoeveelheid windenergie op land opnieuw gegroeid, waardoor is voldaan aan een landelijke doelstelling. Eind vorig jaar was er volgens een jaarlijks onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 6045 megawatt aan windvermogen op land. Eigenlijk had er in 2020 al minimaal 6000 megawatt aan vermogen moeten zijn, maar dat doel uit het Energieakkoord van 2013 bleek onhaalbaar en werd uitgesteld.