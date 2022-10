Wildopvangcentra vallen om door stijgende energiekosten

Naar schatting helpen de wildopvangcentra jaarlijks zeker 100.000 dieren, aldus stichting DierenLot. Wildopvang.nl waarschuwt dat het wegvallen van een wildopvangcentrum grote gevolgen heeft voor hulpverlening aan dieren in de regio. Zo zullen dierenambulances bijvoorbeeld verder moeten rijden. "Het is een sneeuwbaleffect aan problemen dat je dan krijgt", zegt Asselbergs.

Op sommige plekken doen wildopvangcentra het juist wel goed, omdat zij bijvoorbeeld structureel worden ondersteund door de gemeente. Maar dat is volgens Asselbergs niet overal het geval, omdat een gemeentelijke of provinciale bijdrage niet wettelijk is vastgelegd. Voor een groot deel is de opvang daardoor afhankelijk van particuliere giften en andere dierenorganisaties.