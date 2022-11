Wilde vogels dagenlang in de stress door vuurwerk

Wilde vogels zoals ganzen zijn dagenlang van slag door het afsteken van vuurwerk. Dat vogels rond de jaarwisseling van schrik massaal opvliegen was al langer bekend, maar nu is gebleken dat de vogels dagen nodig hebben om het effect van het vuurwerk te verwerken. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Max Planck Instituut voor Diergedrag hebben dat uitgezocht onder honderden ganzen in Nederland, Duitsland en Denemarken.