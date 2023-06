Wilde konijnen terugbrengen in de duinen

In konijnenholen broeden tapuiten en overwinteren rugstreeppadden. Zelf is het konijn voedsel voor vossen en roofvogels. Het konijn vormt dus een middelpunt van het duinecosysteem. Maar door uitbraken van virusziekten zijn de konijnen bijna uit het Noordhollands Duinreservaat verdwenen.

Om de konijnenpopulatie te herstellen is beheerder PWN begonnen met het uitzetten van konijnen. De dieren komen uit de wildopvang. Ze zijn gevonden of weggehaald vanwege overlast op industrieterreinen of sportvelden. De konijnen krijgen allemaal een inenting die zorgt voor tijdelijke bescherming tegen ziektes. De ziektes kunnen ze wel oplopen, maar de inenting en hun eigen afweersysteem bieden dan bescherming.