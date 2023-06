Wilde kievitsbloem profiteert van overstromingen Zwarte Water

De wilde kievitsbloem is een typische uiterwaardenbloem en een echte voorjaarsbloeier. In het wild komt deze zeldzame bloem nog maar op een paar plekken voor in Nederland. Een van die plekken is de Brommert, een natuurreservaat aan het Zwarte Water. Het Zwarte Water is een 19 kilometer lange rivier die van Zwolle naar het Zwarte Meer in de provincie Overijssel loopt en regelmatig overstroomt.