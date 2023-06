Wilde dieren liepen tijdens coronalockdowns 73 procent verder

Wilde dieren liepen tijdens de strikte coronalockdowns in de eerste helft van 2020 gemiddeld maar liefst 73 procent verder dan ze precies een jaar eerder deden in een nog praktisch coronavrije wereld. Dat blijkt volgens de site van de Radboud Universiteit in Nijmegen uit onderzoek van onder anderen de aan deze instelling verbonden ecologe Marlee Tucker.

Ze vergeleek met 174 collega’s wereldwijde data van landzoogdieren die via GPS-trackers werden gevolgd: ruim 2300 exemplaren van 43 soorten dieren: van olifanten en giraffen tot beren en herten. "Wat we zagen, is dat de dieren tijdens de lockdowns in langere periodes van 10 dagen gemiddeld wel 73 procent meer afstand aflegden dan het jaar ervoor toen er geen lockdowns waren. Ook zagen we dat dieren gemiddeld 36 procent dichter bij wegen kwamen dan het jaar ervoor. Dat komt waarschijnlijk omdat die wegen in deze maanden een stuk minder druk waren", zegt Tucker.