Wild zwijn richt ketel in | Winnaar Zelf Geschoten

In Nederland was het wild zwijn in de 19de eeuw uitgestorven, maar werd toen door Prins Hendrik weer uitgezet. Nu komt het dier voor op de Veluwe, in Limburg, Oost-Brabant en Gelderland. Het wild zwijn leeft in voedselrijke loofbossen en gemengde bossen. Het dier houdt van eiken- en beukenbossen wegens de eikels en beukennootjes die hij graag eet. Maar het zwijn is al gauw tevreden, zolang er ondiepe poelen te vinden zijn om modderbaden in te nemen.