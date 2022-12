Wijffels: ‘Verbreding A27 bij Amelisweerd is een beetje absurd’

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ondertekende in augustus een nieuw, aangepast Tracébesluit met plannen om de snelweg te verbreden. Ook kwam onlangs naar buiten dat de Rijksoverheid boerderijen in de provincie Utrecht en Gelderland heeft opgekocht, om de vrijgekomen stikstofruimte te gebruiken voor het verbreden van de A27 bij Amelisweerd. De provincies betitelen dat als ‘stikstofroof’.

Volgens Wijffels moet het roer nu worden omgegooid: “We weten dat we op allerlei manieren bezig zijn om de aarde en de natuur als basis van alle leven in gevaar te brengen. Daar moeten we mee ophouden! Het is de moeite waard om ons te verzetten tegen plannen die nog weer de oude lijn doortrekken. Dat is waar het in de kern om gaat.”