Wiersma wil opnieuw 'derogatie' aanvragen in Brussel voor mestbeleid

Het oplossen van de mestproblematiek waar de boerensector mee kampt, is volgens de nieuwe landbouwminister Femke Wiersma (BBB) een moeilijke opgave. Omdat een Brusselse uitzondering voor Nederlandse boeren op het uitrijden van mest vervalt, zitten zij in de knel. Wiersma probeert in Brussel die zogeheten 'derogatie' weer terug te krijgen, maar dat is volgens haar geen kwestie van "appeltje-eitje". Verder komt ze rond Prinsjesdag met een pakket maatregelen die een faillissementsgolf onder boeren volgend jaar moet voorkomen.