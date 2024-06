Wielewaal vliegt af en aan met voedsel voor jong

Omdat de wielewaal in de bovenste lagen van boomkronen leeft, is het geluid van de vogel bijna bekender dan de vogel zelf. Daarbij komt ook nog eens dat de geel-zwarte kleuren een uitstekende camouflage blijken voor omhoogkijkende mensen. Een wielewaal te zien krijgen is daardoor redelijk uitzonderlijk. Bijzonder dus dat Maarten Baaijens deze wielewaal kon vastleggen die een bedelend jong voert! "Bij toeval ontdekte ik gisteren deze wielewaal die het jong aan het voeren is in de omgeving Drunen." Dat hij blij is met deze waarneming horen we aan het vrolijke neuriën en het vele klikken van de camera van Baaijens.