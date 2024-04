Wie zijn de natuurfilmers achter Zelf Geschoten?

Wekelijks krijgen we op de redactie honderden foto’s en filmpjes binnen voor de rubriek Zelf Geschoten. Ze zijn terug te vinden op onze website en de socials, de meest bijzondere laten we iedere week zien in de tv-uitzending. Voor de eerste uitzending van dit seizoen zochten we een aantal van die inzenders op. Wie maken die schitterende filmpjes? Waar wonen ze? Wat motiveert ze?

De inzenders komen uit het hele land. Voor deze uitzending gingen we onder andere langs bij Hilde van Heuveln, in het Groningse gehucht Doodstil. Hilde filmt vogels in haar tuin maar fietst ook vaak naar de Groningse kwelder. Pieter Klep woont helemaal aan de andere kant, op de grens met België, in Zundert. Hij maakt veel filmpjes in zijn grote, natuurlijke bostuin en in het natuurgebiedje achter zijn huis. Thea Bezemer uit Papendrecht bouwt prachtige decors in haar achtertuin, en dan maar wachten op de roodborst, spreeuw of koolmees met jongen voor het perfecte plaatje.