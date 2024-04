Wie dumpt er olievaten in onze zee?

Met zijn methode heeft Bas Altena al een succes geboekt. Eind vorig jaar spoelden er enkele dode kalfjes aan op de kust van Bretagne. De kalfjes waren ontdaan van hun oormerk, om hun herkomst te verbergen. Samen met het journalistiek platform Follow The Money ging hij op zoek naar de dader. Via gegevens van satellieten wist hij het vrachtschip dat de kadavers van de overleden kalfjes overboord had gegooid op te sporen.