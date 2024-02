Wezel valt een bruine rat aan!

Midden op een fietspad in Amsterdam valt een wezel een bruine rat aan. Filmer Jelle de Wit ziet het vol verbazing gebeuren. De wezel is maar een klein roofdiertje, toch kan die een rat gemakkelijk aan.

Jelle schrijft bij zijn filmpje: ”Ik was in Amsterdam Noord en zag een kleine marter een Amsterdamse rat aanvallen en uiteindelijk meesleuren maar zijn holletje. Ik was enorm verrast omdat ik nog nooit een marter in het wild had gezien, laat staan een gevecht voeren met zo’n groot beest.Dus hopelijk kunnen jullie er wat mee!”