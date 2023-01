'Wetsvoorstel verantwoord ondernemen beschermt ook milieu en klimaat'

Komende woensdag wordt de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen (IMVO) besproken in de Tweede Kamer. Deze wet verplicht Nederlandse bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun ketens. Gezien de urgentie van het beschermen van de biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering, is het van groot belang dat dit wetsvoorstel wordt omgezet in wetgeving stelt Antoinette Sprenger, senior Expert Environmental Justice, IUCN NL.